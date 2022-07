Menores são conduzidos à DCA por ato inflacionário análogo ao tráfico de drogas

Na noite desta segunda-feira, 04, a PMDF apreende dois menores por ato inflacionário análogo ao tráfico de drogas, no Itapoã

Na noite desta segunda-feira, 04, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreende dois menores por ato inflacionário análogo ao tráfico de drogas, no Itapoã.

Durante patrulhamento tático realizado no bairro DEL LAGO, Itapoã-DF, após abordagem pessoal foram encontradas 20 pedras de Crack e R$ 239,00 em espécie.

Nas buscas à residência foram localizadas mais 165 pedras de Crack embaladas em papel alumínio. Diante dos fatos os dois foram conduzidos à DCA.

Outra apreensão

Na noite deste domingo, 03, um adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao porte de substância entorpecente e lesão corporal, na Avenida Central do Núcleo Bandeirante.

Policiais militares do 25ª Batalhão foram chamados para uma ocorrência de esfaqueamento entre irmãos, um menor de 15 anos esfaqueou seu irmão de 18 no braço. Ao chegarem no apartamento encontraram no quarto do menor dois pés de maconha.