Menor é apreendido após agredir mãe com canivete

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Itumbiara, apreendeu, na manhã desta quarta-feira (19), um menor, em decorrência de mandado de busca e apreensão, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar.

A ordem foi expedida pela 1ª Vara da Infância e Juventude desta comarca, após o adolescente utilizar um canivete para agredir fisicamente sua genitora. Com o devido cumprimento do mandado, o apreendido foi recolhido ao Centro de Atendimento Socioeducativo, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás