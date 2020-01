Meninos de três e oito anos estão internados em hospital após serem picados por cobras

PUBLICIDADE 

Dois meninos, de três e oito anos, estão internados em um hospital desde quarta-feira (8), se recuperando de picadas de cobras. As crianças não são parentes e foram atacadas em uma zona rural.

Um homem, de 56 anos, também deu entrada na mesma unidade, nesta quinta-feira (9), após ser picado por uma cobra. Os casos ocorreram em Sena Madureira-AC.

A primeira criança que deu entrada na unidade foi a de 3 anos, segundo a direção do hospital. O menino ia tomar banho no Rio Purus com o pai quando foi picado por uma jararaca no pé.O pai conseguiu matar o animal e levou o filho para o hospital.

Já a espécie de cobra que picou a segunda criança não foi identificada. A direção da unidade só conseguiu confirmar que o menino estava em casa quando foi picado.

O terceiro morador que foi picado por uma cobra estava trabalhando. O animal picou o homem quando ele foi mexer em um casco de castanha.

O homem também foi mordido por uma jararaca. Os três pacientes, segundo a direção do hospital, reagem bem ao tratamento.