Menino que sonha em ser policial é surpreendido por PMs durante festa de aniversário 

Policiais Militares surpreenderam Heitor César Machado Barbosa, que é fã mirim da corporação, durante a festa de aniversário de quatro anos do menino. De acordo com a mãe dele, o aniversariante ficou emocionado com a surpresa.

A festa ocorreu no último domingo (5), na casa da família, em Piracanjuba-GO. O evento foi inteiramente decorado em homenagem à Polícia Militar. A surpresa feita pelos policiais aconteceu depois de uma ligação feita pela mãe do menino.

A mãe conta que no meio da festa ela ligou para o número da corporação e perguntou se teria a possibilidade de os policiais irem até o aniversário do filho. Para a surpresa dela, eles concordaram e foram até o local.

A ideia de fazer a festa com decoração da Polícia Militar surgiu do sonho de Heitor de ser policial, que até vestiu uma ‘farda’ para a comemoração.