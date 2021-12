Menino pede carne para Papai Noel

“Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família”, escreveu o menino

Em Arroio Grande (RS), um menino de sete anos escreveu uma carta ao Papai Noel viralizou nas redes sociais. O pequeno Hector não pede os tradicionais brinquedos que uma criança de sua idade normalmente deseja. Ele pede carne.

O garotinho mora com a mãe, o pai e três irmãos. O menino aprendeu a escrever recentemente e foi estimulado pela professora a escrever uma cartinha no início de dezembro.

“É de chorar, o coração não aguenta”, conta a mãe, Patrícia Froz de Braz, de 35 anos

De acordo com Patrícia, Hector demostra desde pequeno ser solidário e preocupado com as pessoas ao seu redor

“Eu não posso trabalhar, porque tenho uma hérnia, então vivemos dos bicos que meu marido e minha filha fazem”, conta Patrícia

A mãe publicou uma foto da carta nas redes sociais e a publicação gerou várias iniciativas dos amigos. Patrícia passou a receber mensagens de solidariedade, ligações, visitas e até transferências bancárias de pessoas que nem conhece