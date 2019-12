Menino morre após pular muro para buscar pipa e ser atacado por cães 

PUBLICIDADE 

O corpo do menino morto após ser atacado por cães, na tarde desta quarta-feira (25), foi liberado do Instituto Médico Legal, mas não retirado. Luiz Fernando Teixeira de Santana, de 10 anos, brincava com dois amigos quando a pipa dele caiu em um terreno, ele pulou o muro para pegar e foi atacado por seis cães.

Ao perceberem o ataque, vizinhos atiraram pedras e pedaços de paus para tentar afastar os quatro vira-latas, um pitbull e um rotweiller. Uma equipe médica chegou de helicóptero e tentou reanimar o menino durante 30 minutos, mas ele morreu no terreno. A mãe chegou uma hora depois no local e soube da morte do filho.

O Boletim de Ocorrência foi registrado como morte suspeita e a polícia vai investigar se os cães estavam ferozes por fome ou maus tratos. Caso seja confirmado maus tratos, o dono deverá ser multado.

Um rapaz de 20 anos tentou socorrer a criança e foi mordido na perna. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. Após receber curativos, tomou vacina antitetânica e foi liberado.

Antes de a polícia chegar, moradores tentaram, sem sucesso, afastar os cães com paus e pedras. Quando a polícia chegou, atirou para afastar os cães. Durante o atendimento à criança, os cachorros tentaram atacaram novamente. Os policiais atiraram. Dois animais foram sacrificados e um terceiro ficou ferido. Três ficaram acuados no canil dentro do imóvel

No terreno, não há avisos de que havia cães ferozes no local. O caso ocorreu em Ademar-SP.