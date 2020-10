Menino irá realizar 9ª cirurgia após ter 100% do rosto queimado por óleo em acidente

PUBLICIDADE

Após ter sido vítima de um acidente doméstico, uma criança de três anos sofreu queimaduras em 100% de sua cabeça. O pequeno Marcos Levi Ruiz Pontes foi atingido por óleo quente que estava em uma panela. A mãe dele relatou ao Portal G1 que o garoto está com cicatrizes em 30% do corpo e se prepara para a 9ª cirurgia.

A mãe, Alice dos Santos Ruiz, de 19 anos, contou ainda que o acidente ocorreu quando o filho estava com apenas 10 meses. Marcos precisa usar uma roupa compressora para tentar aliviar as marcas das queimaduras. A malha tem uma placa de silicone que auxilia na recuperação das marcas e ajuda a pele a ficar mais lisa.

Alice explica que precisará trocar a roupa em breve e que o garoto sonha que ela seja igual a roupa do homem aranha. As malhas não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde e um modelo para o corpo inteiro pode chegar a R$ 1 mil.

Para conseguir arcar com o preço do equipamento, a família, que mora em Guarujá, no litoral de São Paulo, iniciou uma campanha virtual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acidente

No dia do acidente, marcos foi socorrido após ser atingido por óleo quente no peito, braços e 100% da cabeça. A criança ficou cerca de três meses internado e passou por oito cirurgias de enxerto de pele, tendo que tirar pele até da perna, conforme informou a mãe.

Alice explica que o garoto precisará passar por mais uma cirurgia quando estiver com quatro anos. Segundo a mãe da criança, o procedimento provavelmente será capilar e também servirá para desgrudar a axila, que ficou parcialmente grudada no peito, e para tirar algumas queloides. Apesar disso, Alice relata que o filho vive uma vida normal, como qualquer outra criança.