Menino fica dois dias com moeda presa dentro do nariz 

Um menino de nove anos ficou dois dias com uma moeda presa dentro do nariz. Ele estava aguardando uma vaga para fazer uma cirurgia e retirar a moeda, de R$ 0,50, mas graças a um espirro, ela se moveu e foi possível fazer a remoção do objeto.

David Henrique Moraes Silva estava brincando com a moeda no domingo (22) quando ela entrou no nariz e ficou presa. O menino ficou assustado e não soube como contar para o pai o que havia ocorrido. Até que o pai percebeu o nervosismo e perguntou o que tinha acontecido.

O caso ocorreu em Itumbiara-GO. O pai levou a criança para o hospital municipal. O menino deu entrada na mesma noite e ficou aguardando uma transferência para Goiânia para poder fazer uma cirurgia e retirar a moeda

O garoto ficou esperando a vaga por dois dias. Porém, o alívio para ele e a família veio com um espirro. A moeda se mexeu e o médico conseguiu retirá-la.