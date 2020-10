Menino faz cartaz pedindo ajuda para realizar festa de aniversário de seis anos

PUBLICIDADE

Com um cartaz na mão, um garoto de 5 anos pede aos motoristas que passam pela PR-497, em São Miguel do Iguaçu-PR, uma ajuda para que ele posso ter ao menos um bolo em seu aniversário. Com os pais desempregados e sem condições de pagar uma festa, Gabriel Zacarias está há dois anos sem comemorar a data. Este ano, ele luta para que seja diferente. O Portal G1 conversou com a família.

“Ajudem a fazer meu aniversário de 6 anos”, diz o cartaz do menino. O garoto pediu para que a mãe escrevesse o pedido e sugeriu o valor de R$ 0,50, R$ 1 ou R$ 2 para ajudar com a festinha.

Ao testemunhar a cena do pequeno garoto com o cartaz ao lado da mãe, a arquiteta Pâmela Gallas Buche resolveu acatar ao pedido. Sem dinheiro para ajudar na hora, ela seguiu até a cidade e, pouco tempo depois, voltou com um bolo, refrigerante e velas para dar à criança.

“Qualquer pessoa precisando de ajuda a gente fica com aperto no coração, mas com criança é muito mais. Quando a gente parou o carro, ele estava sentadinho na cadeira pulando, todo feliz. Depois, ele deu o primeiro pedaço para mãe dele, mesmo ganhando o bolo. Acho que ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida”, relatou Pâmela ao Portal G1.

Inicialmente, a mãe, Sônia Mara Carvalho Mann, pensou que ninguém iria para o carro para ajudar com a festa. Ela relatou que muitas pessoas passaram sem dar atenção ao pedido. No entanto, bastou a vontade de uma pessoa para fazer a alegria da criança.

Quando completava três anos, o garoto comemorou seu primeiro aniversário. Na época, uma padaria havia doado um bolo e alguns salgadinhos para a família.

Gabriel mora na casa dos avós, em uma zona rural, com os pais e o irmão de três meses. O pai dele era pintor, mas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está desempregado. A mãe não trabalha para cuidar do bebê e do marido, por isso, recicla latinhas para conseguir alguma renda.

Festa de aniversário

Após conhecer a família, Pâmela resolveu divulgar a história do garoto nas redes sociais. O relato acabou gerando a comoção dos internautas, que fizeram doações para a festa de aniversário, desde bolo até decoração.

A festa está programada para ocorrer no próximo domingo (25), em São Miguel do Iguaçu, com a temática do homem aranha. Devido à pandemia do novo coronavírus, apenas os familiares da criança estarão no evento.

Além da ajuda para a realização da festa, a família também recebeu outras doações. Pâmela entregou os recursos pessoalmente e, durante a visita, Gabriel estava feliz e grato por tudo que havia ganhado.