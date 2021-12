Menino escreve carta para Papai Noel pedindo dinheiro para arrumar os dentes

Mãe do garoto explica que ele quebrou dois dentes da frente no ano passado após escorregar e cair no chão. Desde então, ele tem vergonha de sorrir

Em Vianópolis-GO, um menino de 9 anos escreveu uma carta para o Papai Noel que comoveu a internet. Na cartinha, Carlos Emanuel Rodrigues dos Santos pediu dinheiro para arrumar os dentes.

A cartinha foi entregue em uma loja da cidade e a história dele ficou conhecida depois de aparecer em uma transmissão ao vivo na rede social de uma voluntária do município. Mãe do menino, Noelma Rodrigues de Souza, de 37 anos, explica que ele quebrou os dois dentes da frente em outubro do ano passado, após escorregar e cair com a boca no chão. Desde então, deixou de sorrir por vergonha. Ela quem o ajudou a escrever a cartinha.

“Conversamos e sugeri para ele pedir o dentista, ele animou e o ajudei a escrever, pois ele ainda não sabe. Ele chora, tem medo de sorrir e os coleguinhas fazerem piadas. Ele vivia pedindo a gente”, disse a mãe ao portal G1.

Noelma contou que o pai do Carlos Emanunel morreu quando ele tinha 10 meses de vida. Ela disse ainda que está desempregada e que a família está dependendo do salário do padrasto da criança, que trabalha como empilhador de cerâmicas.

“Estamos em uma situação muito difícil. O dinheiro que ele recebe é para as contas e as despesas. Não sobra. Eu já tinha até falado para meu filho que ele iria conseguir arrumar o dentinho só quando crescesse e começasse a trabalhar”, disse a mãe.