Menino escreve carta em agradecimento a policial que ajudou a encontrar celular furtado

Um menino de nove anos teve o celular roubado em outubro de 2019 e com ajuda de um inspetor da Polícia Civil, conseguiu recuperar o aparelho no último dia 23 de janeiro. Em agradecimento, o menino confeccionou um bilhete para o agente.

“Obrigado por achar meu celular inspetor Hairton (sic). Eu te agradeço muito”, escreveu. A sinceridade da carta foi além gratidão, já que o garoto ainda deixou registrado no bilhete as frases “não sei fazer coração” e “também num sei fazer invelope (sic)”.

A mãe da criança conta que o telefone foi furtado em um clube em outubro do ano passado. Na época, muitas pessoas desencorajaram que fizesse a denúncia na delegacia, sugerindo que o menino havia perdido o celular.

No entanto, com o resgate do aparelho, foi constatado que se tratava de um furto. O caso ocorreu em Crateús-CE. O celular foi encontrado no distrito de Santo Antônio dos Azevedos, na zona rural de Crateús.