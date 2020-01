Menino é resgatado após ficar uma hora e meia sob entulhos depois de caminhão tombar sobre casa

PUBLICIDADE 

Um menino de sete anos foi resgatado nesta quarta-feira (8), após ficar uma hora e meia sob entulhos. O caso ocorreu após um caminhão tombar sobre a casa dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura no tornozelo.

A rua da casa do menino é de difícil acesso, estreita e de estrada de chão. O caminhão estava carregado com toras de madeiras e tombou sobre a casa. Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista do veículo não estava mais.

Ainda de acordo com os bombeiros, com o tombamento do caminhão, o telhado e um pilar da casa foram derrubados. O menino estava vendo TV com dois irmãos, que conseguiram escapar. A vítima ficou presa pela perna.

Durante uma hora e meia, os bombeiros retiraram entulho até chegar ao menino. Ele estava consciente quando levado ao hospital.

A mãe e mais dois irmãos mais velhos também estavam em casa. Eles ficaram levemente feridos, mas não ficaram presos no entulho. O pai chegou ao local logo após o acidente.

O caso ocorreu em São Bento do Sul-SC.