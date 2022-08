Menino é baleado durante tiroteio em Goiânia

O alvo dos criminosos era o tio da criança, também foi baleado

Um menino de 3 anos foi baleado na cabeça por engano durante um tiroteio no Jardim do Cerrado I, em Goiânia, na noite de sábado (13).

O tio do menino, que seria o alvo dos criminosos segundo a Polícia Militar, também foi atingido com dois tiros. Os dois foram socorridos e levados para o hospital. Três homens suspeitos do crime foram presos.

Os presos confessaram o crime. Eles disseram à PM que queriam atingir o jovem de 19 anos porque ele teria agredido familiares de um dos suspeitos. O rapaz estava andando na rua próximo a uma distribuidora com o sobrinho quando os dois foram baleados.

Segundo a polícia, um jovem de 25 anos estava dirigindo o carro, um de 23 anos estava como passageiro e o terceiro, de 28 anos, estava armado e desceu do carro atirando.

A criança está internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave, sedado e respirando com ajuda de aparelhos. O tio, que também foi baleado, também está internado na unidade, mas não havia informações sobre o estado de saúde dele até as 10h35 deste domingo (14).

A polícia foi chamada e conseguiu prender os suspeitos. Eles estavam em um carro preto. Com eles foram achadas duas pistolas e droga.