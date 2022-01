Menino é atingido por tiro sem perceber e bala fica alojada perto do coração

A vítima brincava na Praça Cora Coralina, no bairro Catiapoã, São Paulo. A mãe, Priscila Sabino da Silva, chegou a pensar que o menino estava com má digestão

Um menino de 13 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto brincava, depois da virada de ano em São Vicente, no litoral de São Paulo. Na ocasião, o jovem Guilherme Carvalho da Silva não percebeu que havia sido alvejado por um projétil, que ficou alojado bem próximo ao coração. Nesta quarta-feira (5), a vítima vai ter que passar por uma cirurgia de retirada da bala.

Guilherme brincava na Praça Cora Coralina, no bairro Catiapoã. A mãe, Priscila Sabino da Silva, chegou a pensar que o menino estava com má digestão. O adolescente foi internado na madrugada do dia 1º.”Ele suportou a dor sem saber que era uma arma de fogo. Graças a Deus, o coração dele está em perfeito estado, não teve nenhum ferimento [no coração]. Fiquei em estado de choque, é uma sensação inexplicável. A sensação é de que a gente não pode fazer nada para ajudar o próprio filho, fica de mãos atadas”, contou a mulher a um site de notícias.

A mãe só percebeu que ele havia levado um tiro quando levantou a camisa do adolescente e percebeu um pequeno buraco com um pouco de sangue na região do abdômen. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste, onde foi constatado o ferimento por arma de fogo, e a criança foi encaminhada para a Santa Casa de Santos.

Segundo a mãe, o menino passou por uma primeira cirurgia onde foi decidido que não seria preciso fazer a retirada do projétil. No entanto, na noite de terça (4), foi constatada a necessidade de remover a bala.

A Polícia Militar atendeu o caso e encaminhou a ocorrência ao 1º DP de São Vicente, onde foi registrada como lesão corporal e disparo de arma de fogo.