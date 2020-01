Menino de um ano se afoga em caixa d’água e é salvo por policiais 

PUBLICIDADE 

Uma criança de um ano e oito meses se afogou em uma caixa d’água nesta segunda-feira (27), e foi salva por policiais civis.

De acordo com a polícia, os policiais precisaram realizar os primeiros socorros no menino que havia se afogado, para que a respiração dele retornasse. Populares também participaram do atendimento emergencial.

Segundo a família, o menino estava em casa com a mãe e outros dois irmãos. Durante os afazeres domésticos, a mãe não viu o momento em que ele subiu em um balde e entrou na caixa d’água, que fica no quintal.

A criança já foi encontrada boiando na água e a mãe pediu ajuda de vizinhos. Os policiais estavam por perto e também foram até o local.

Após massagens para reanimação, o menino foi encaminhado ao hospital, onde recebeu estabilização e, posteriormente, foi transferido para UTI, onde ficará em observação.

O caso ocorreu no Assentamento Maísa, zona rural de Mossoró-RN. O menino está em situação estável e passa bem, de acordo com o pai dele.