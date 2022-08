Menino de três anos morre após ser achado desacordado dentro de piscina durante festa no litoral de SP

O menino chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu

Uma criança de apenas três anos morreu após ser encontrado inconsciente dentro da piscina de uma casa, durante uma festa, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pela polícia nesta terça-feira (16), a mãe do menino é uma jovem de 17 anos. Ela estava com o filho em uma festa na Rua Bahia, no bairro Samaritá, quando o viu desacordado na piscina e tentou salvá-lo.

Em determinado momento, ela viu que o filho estava em um brinquedo de pula-pula, instalado na parte dos fundos da casa. Ela aproveitou a diversão da criança e foi levar comida para o namorado dela, que estava na parte da frente da casa.

Quando a mãe retornou para ver o filho, ela não encontrou o menino no brinquedo. Ao olhar na direção da piscina, ela viu o par de chinelos da criança. A mãe seguiu para a piscina e viu o filho na água desacordado.

Ainda segundo a polícia, a mãe pulou na piscina para tentar salvar o filho. Ela o retirou da água e fez os primeiros socorros na área externa da piscina. Em seguida, o menino foi levado para o Pronto Atendimento do Parque das Bandeiras. A criança não resistiu e morreu na unidade.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.