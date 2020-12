Menino de 7 anos salva irmã de 1 ano de incêndio

PUBLICIDADE

Um menino de apenas 7 anos salvou a irmã, de 1 ano, de um incêndio na casa em que moravam. O menino, Eli, foi até o quarto da bebê e a resgatou pela janela no dia 8 de dezembro deste ano, no Tennessee, nos Estados Unidos. A mãe das crianças, Nicole Davidson, Contou à WVLT que o menino foi responsável por garantir que a irmã saísse em segurança de casa.

Ela explica ter acordado de madrugada com fumaça e as labaredas em casa e, como ela e o marido trabalhavam como bombeiros, tentaram salvar as crianças o mais rápido possível. “Chris pegou o extintor tentando me dar tempo para pegar as crianças, e eu agarrei os meninos porque eles estavam mais próximos do fogo”, disse Nicole.

“Meu pai quebrou a janela e eu disse: ‘Não consigo fazer isso’, umas duas vezes. E, então, disse: ‘Peguei o pé dela’. E quando descemos lá eu disse estava com medo, mas não queria que minha irmã morresse’ ”, contou Eli ao programa de notícias. Ninguém ficou ferido mas a residência foi totalmente destruída.