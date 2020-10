Menino de 12 anos encontra esqueleto de dinossauro com 69 milhões de anos

PUBLICIDADE

Um garoto, de 12 anos, encontrou um fóssil de dinossauro de 69 milhões de anos enquanto passeava com o pai em um parque da província de Alberta, no Canadá. Nathan Hrushkin se deparou com a ossada em julho. No entanto, a escavação do material foi finalizada apenas nessa quinta-feira (15).

O garoto afirmou, em entrevista à BBC News, que ficou em choque quando avistou o fóssil, que mais parecia ossos feitos de pedra. Nathan começou a se interessar por dinossauros aos seis anos. Desde então, ele realiza caminhadas com o pai, Dion Hrushkin, na unidade de conservação de Alberta Badlands.

Quando avistaram o fóssil, pai e filho voltaram para casa e informaram o Museu Real Tyrrell, em Alberta, sobre o achado. A instituição se dedica ao estudo de itens pré-históricos.

De acordo com o museu, o conjunto encontrado se trata de um jovem hadrossauro. O fóssil tem grande relevância cientifica, já que possui cerca de 69 milhões de anos. Ainda de acordo com a instituição, registros desse período são raros.