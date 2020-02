Menino de 12 anos deixa filhote de cachorro em ONG após pai maltratá-lo

PUBLICIDADE 

Nas últimas semanas, um menino de 12 anos deixou um cachorrinho em uma caixa de papelão na porta da ONG Refúgio Xollin, na cidade do México. Na caixa de papelão estava um filhote de pitbull, cinza, com olhos grandes, um bichinho de pelúcia e um bilhete.

“Me chamo Andrés e tenho 12 anos. Eu e minha mãe decidimos deixá-lo nas mãos de vocês, porque meu pai queria vendê-lo”, escreveu o menino. As fotos do cãozinho foram colocadas no perfil da ONG no Facebook e viralizaram.

No bilhete, o menino explicou que o pai era violento com o cachorro. “Ele o maltratava e batia muito nele. Uma vez bateu tão forte que acho que lhe quebrou a cauda. Esperam que possam ajudar e cuidar dele. Deixo um bichinho de pelúcia para que não se esqueça de mim”.

Um representante da ONG explicou que a entidade já recebeu mais de 100 pedidos de adoção de diferentes partes do México, mas que Rene ficará no abrigo por ora, para ser acompanhado de perto pelo veterinário.

Além disso, a ONG confirmou que o bichinho foi vítima de violência e que a cauda estrava fraturada, mas que a recuperação deve ser boa.