Menino de 10 anos morre após acidente entre charrete e moto em MG

Um menino de 10 anos morreu em decorrência de um acidente envolvendo uma charrete e uma motocicleta em Piranguinho (MG), no Sul de Minas, a 480 km de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas, o acidente ocorreu por volta das 19h05 (de Brasília), na noite de sábado (16), na MG-295, entre Piranguinho e Brazópolis

Além da criança, a charrete transportava outras duas pessoas que foram levadas para unidades de saúde da região. Já as duas vítimas que estavam na motocicleta foram atendidas no Pronto-Socorro do Hospital de Clinicas de Itajubá.

O estado de saúde das outras vítimas não foi informado. O animal que puxava a charrete não sofreu ferimentos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.