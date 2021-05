Menino cai em cisterna enquanto corria atrás de pipa, em Formosa

Após ser retirado da cisterna, o garoto sentia dores no pé direito e na mão esquerda. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Na segunda-feira (17), uma criança de 7 anos caiu dentro de uma cisterna de oito metros de profundidade. O acidente aconteceu enquanto o menino corria atrás de uma pipa.

De acordo com moradores da região que presenciaram a queda, o menino corria bastante e não viu o buraco, que estava em meio ao mato alto.

Os bombeiros informaram que havia cerca de dois metros de água no fundo do poço, mas o menino sabia nadar e não se afogou. No resgate, os militares utilizaram ferramentas de salvamento em altura.

Após ser retirado da cisterna, o garoto sentia dores no pé direito e na mão esquerda. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.