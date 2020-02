Menino aparece mal-humorado em foto do RG: ‘Estava com fome’

PUBLICIDADE 

O garoto Yuri de Lima, de cinco anos, viralizou nas redes sociais após aparecer mal-humorado na foto do RG. A mãe tirou foto dele e a irmã publicou a imagem no Facebook.

Segundo a mãe, a cabeleireira Gisele Lima Santos, de 34 anos, Yuri estava com fome quando foi fazer o documento, na manhã de segunda (17), na Praia Grande, litoral de São Paulo. “Ele tomou café da manhã por volta das 10h e fomos. Chegamos lá em torno de 11h30 e ele começou a falar que estava com fome e queria ir comer”, explica Gisele.

Gisele explicou a Yuri que eles perderiam a fila caso saíssem para comer. O garoto foi atendido por volta de 12h30. “Ele ficou com aquela cara quando foi chamado. Vieram três atendentes, tentaram conversar, mas ele não mudava a fisionomia do rosto de jeito nenhum. Ele só abria a boca para dizer que estava com fome”, conta.

Sobre a repercussão, a mãe conta. “Não pensei que teria essa dimensão, tanto que o meu Facebook é fechado, mas minha filha publicou em grupo privado e as meninas passaram a compartilhar.” Gisele conta que, apesar da cara de mau, Yuri é carinhoso, calmo, bonzinho e brincalhão. “Só é bastante genioso”, pondera. “Estamos nos divertindo muito com a repercussão que teve, porque foi positiva, as pessoas também se divertiram e se identificaram com a situação”, finaliza a mãe.