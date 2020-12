Menina salva mãe de agressões do padrasto; homem acaba morto

PUBLICIDADE

Uma adolescente de 14 anos evitou que o padrasto dela continuasse a agredir a mãe e acabou tirando a vida do homem. A menina usou uma faca, e o padrasto acabou não resistindo ao golpe.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (20), em Restinga Seca-RS. Segundo a Polícia Civil, a família e alguns amigos estavam acampando e ingerindo bebida alcoólica. A mãe e o padrasto da garota teriam passado a noite brigando por razões de ciúmes.

Em uma das discussões, ocorreu vias de fato por ambas as partes. A adolescente pediu para o padrasto parar de agredir a mãe dela e, em seguida, pegou uma faca de cozinha que estava no chão e atingiu o homem na altura do peito. A própria família o levou ao hospital, mas ele morreu antes de ser atendido.

A Polícia Civil vai investigar o caso. A delegada Débora Dias disse que não apreendeu a garota porque enxergou o ato como legítima defesa. “Em tese, foi legítima defesa de terceiros. Então, não fiz o auto de apreensão”, comentou. A jovem deve ser ouvida na segunda-feira (21).