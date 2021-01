Menina que engravidou ao ser estuprada pelo padrasto passa por cirurgia de aborto

PUBLICIDADE

A menina de 10 anos que foi estuprada pelo padastro e engravidou de gêmeos, realizou, na manhã desta quinta-feira (21) a cirurgia de aborto, na cidade de Governador Valadares, interior do estado de Minas Gerais. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguiu todos os processos legais e teve auxílio de uma médica adequada para a criança.

Embora ainda esteja internada, o estado de saúde da menina é estável.

O padrasto da criança, 26 anos, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele fugiu depois que foi questionado pela mãe da vítima. A mulher está grávida do homem, com quem já tem outros dois filhos.