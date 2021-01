Menina morre asfixiada ao participar de desafio do TikTok

PUBLICIDADE

Uma menina italiana de 10 anos veio a óbito na última quarta-feira (20), depois de participar de um desafio no aplicativo de vídeos curtos TikTok.

O “desafio do apagão”, que levou à morte da pequena Antonella, consiste em interromper a respiração a ponto de perder a consciência. Jovens e criança têm aderido à perigosa prática, que foi divulgada por meio do TikTok.

Antonella, que vive em Palermo, na Sicília, entrou no banheiro dizendo aos pais que iria tomar banho. A irmã mais nova, de cinco anos, foi quem encontrou a vítima caída no banheiro e com um cinto em volta do pescoço. A outra irmã, de nove anos, informou aos país que Antonella deveria estar participando do desafio.

Antonella foi encaminhada ao hospital ainda com vida, mas veio a óbito pouco tempo depois. Os moradores do bairro ficaram chocados com a notícia, e os pais de outras crianças já falam em retirar o TikTok de seus celulares.

Em nota, o TikTok disse que “a segurança da comunidade é prioridade máxima”, e que a rede social está “à disposição das autoridades competentes para colaborar em toda a investigação”.