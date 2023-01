Menina foge de tentativa de estupro e é internada ao ser picada por cobra em fuga

O padrasto tentou abusar sexualmente da enteada e a garota fugiu assustada para a casa da irmã, que fica em uma comunidade indígena

Uma menina, de 11 anos, fugiu de uma tentativa de estupro pelo padrasto e, durante a fuga, foi picada por uma cobra em Jutí (MS), de acordo com a Polícia Civil. Após ser picada, a garota foi internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no hospital Universitário de Dourados, cidade vizinha do município onde ocorreu o caso.

Segundo as informações repassadas pela polícia, o padrasto tentou abusar sexualmente da enteada e a garota fugiu assustada para a casa da irmã, que fica em uma comunidade indígena em Jutí.

A polícia explicou que durante a fuga, a menina foi picada por uma cobra e levada imediatamente para um hospital na cidade. Apenas em Dourados, no hospital Universitário, que a Polícia Civil descobriu que a menina estava fugindo de uma tentativa de estupro.

Em depoimento especial, a menina relatou que havia sido abusada sexualmente pelo padrasto antes da última tentativa. A garota é acompanhada pela polícia e pelo serviço de assistência social do hospital.

O caso ocorreu na quarta-feira (18) e registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), onde o caso é investigado.