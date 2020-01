Menina de quatro anos é achada com vida após se perder e ficar cinco dias na mata 

PUBLICIDADE 

Uma menina de quatro anos que desapareceu em 29 de dezembro permaneceu cinco dias em uma área de mata se alimentando de frutas e tomando água do rio. Encontrada em 2 de janeiro com escoriações e desidratada, Ana Vitória Soares Cardoso foi levada para o pronto-socorro.

A criança segue internada, mas está fora de perigo. la se perdeu na comunidade do Rio Maniva, no município paraense de Afuá, onde ela mora. Segundo familiares, ela havia sido vista pela última vez brincando numa canoa com a irmã de 8 anos por volta de meio-dia de 29 de dezembro.

Ela estava perto de um porto próximo à casa dela. A família considerou a hipótese de a garota ter se afogado, já que ela não sabia nadar, e por isso chamou o Corpo de Bombeiros.

Ana Vitória foi encontrada por um parente, na quinta-feira (2), a cerca de 2 quilômetros de onde teria desaparecido. Ela estava com várias marcas de insetos.

A mãe da menina disse que durante o período ela relatou que se alimentou de frutas e tomou água de um igarapé.