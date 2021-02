Menina de 9 anos sofre descarga de raio e é internada na UTI

PUBLICIDADE

Uma menina de 9 anos sofreu queimaduras de 2º e 3º graus após sofrer uma descarga elétrica provocada por um raio. No momento do acidente, a criança estava dentro de casa. O raio atingiu o imóvel e estourou todas as tomadas da casa.

Isabele Cristina ficou quatro dias em observação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e recentemente foi transferia para a enfermaria, onde permanece internada. Os outros moradores da residência sofreram queimaduras moderadas e leves e passam bem.

O pai da criança Lucas Roberto Pacheco contou ao Portal G1 que o raio caiu na última quinta-feira (4), por volta das 21h30. Ele relatou que estava no quarto com a esposa, duas irmãs, cinco filhos e três sobrinhos.

Segundo o rapaz, de 27 anos, o cômodo mais afetado pela descarga foi a cozinha, onde outros familiares estavam.

Lucas explicou que viu um clarão vindo da cozinha e que todas as tomadas foram estouradas pela descarga elétrica. Ele ainda viu a esposa engatinhando no chão, enquanto outras pessoas olhavam para as próprias mãos, na tentativa de voltar a enxergar.

Ainda segundo o relato, a residência foi tomada por fumaça, e todos sentiram falta de ar. Desesperado com a situação, Lucas jogou águas nos disjuntores para apagar as chamas, apesar do risco de ser eletrocutado.

Todos saíram da casa e receberam atendimento médico. As mulheres e algumas das crianças sofreram queimaduras de 2º grau. Isabele precisou ser encaminhada à Santa Casa de Santos com urgência e ficou em observação em uma UTI. Ficou constatado que a criança sofreu queimaduras de 2º e 3º graus no pescoço, braço, cabelos e até sobrancelha e precisou ser intubada.