Menina de 8 anos é esmagada por muro de concreto no Recife

A garota está intubada em estado grave, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco

Uma menina de 8 anos foi esmagada neste sábado (16) por um muro de concreto que caiu em Recife durante uma festa de comemoração pelo Dia das Crianças. Ela está intubada em estado grave, de acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco.

O evento foi promovido pela ONG Mão Amiga na favela do Coque, região central do Recife. Segundo a entidade, o muro que desabou é de responsabilidade da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), que opera o metrô da capital pernambucana.

Segundo o Hospital Restauração, onde Kemilly Kethelyn Lino da Silva está internada, ela sofreu múltiplos traumas, sendo o mais grave uma fratura na bacia. Ela está intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave.

“Quem conhece o Coque, uma área ocupada por famílias trabalhadoras, sabe que não existe uma única área de lazer para as crianças da comunidade. O lazer das crianças do Coque é na rua ao lado do muro do metrô”, escreveu a entidade numa rede social.

Procurada, a CBTU não se manifestou até a publicação desta reportagem.