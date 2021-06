Menina de 3 anos morre de Covid-19 após volta às aulas

Secretaria de Educação (Seduc) do município acredita que a menina contraiu o coronavírus dos pais, que teriam adoecido primeiro

Uma menina de 3 anos veio a óbito em decorrência de complicações da Covid-19. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ana Costa, em Santos-SP, e a suspeita é de que a criança tenha adquirido a doença após voltar às aulas presenciais.

Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos (Sindserv), as aulas presenciais voltaram em 3 de maio, o que pode ter colaborado para a menina contrair a Covid-19. No entanto, a Secretaria de Educação (Seduc) do município acredita que a menina contraiu o coronavírus dos pais, que teriam adoecido primeiro.

Segundo o portal UOL, a mãe da criança se manifestará após o luto da perda da filha. O Sindserv informou que o caso é a primeira morte de aluno registrada na cidade. No entanto, cinco profissionais de educação já vieram a óbito em decorrência da doença desde o retorno das aulas.

O UOL procurou a Seduc de Santos, que lamentou a morte da aluna, e acrescentou que ela era autista e “tinha outras comorbidades”.

Ainda segundo a secretaria, os pais da menina tiveram a doença antes dela, e a última vez que a criança compareceu a aula foi em 12 de maio.

A escola Leonor Mendes de Barros, onde a menina estudava, se manifestou e lamentou a morte da aluna. Segue a nota abaixo:

“É com imenso e profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa aluna, a pequena e querida, Alice. Nos solidarizamos com seus pais por todo o período de internação da filha e nos manteremos à disposição para todo apoio, acolhimento e atenção necessários nesse momento tão triste”, diz o início da nota, que foi postada no Facebook.