Menina de 2 anos morre após ser atingida por incêndio provocado por vizinha

Uma menina de 2 anos morreu após sofrer queimaduras graves em um incêndio criminoso ocorrido em Nova Crixás, na região norte de Goiás. O caso foi registrado no dia 18 de novembro e, segundo as investigações, o fogo foi provocado por uma vizinha que tentou se vingar do ex-companheiro.

De acordo com as informações apuradas, a criança estava em casa com o pai quando saiu até a calçada sem que ele percebesse. No mesmo momento, a vizinha teria incendiado o carro do ex-namorado, que estava estacionado na rua. O homem não estava no local.

Durante o incêndio, o veículo acabou explodindo, e as chamas atingiram a criança. A menina foi socorrida e levada inicialmente para atendimento médico em Nova Crixás. Em razão da gravidade das queimaduras, ela precisou ser transferida para um hospital em Goiânia.

Apesar dos esforços das equipes médicas, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso é investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias do incêndio e a responsabilidade criminal da autora.