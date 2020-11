Menina de 2 anos morre após engolir pedra sanitária e vomitar líquido rosa

PUBLICIDADE

Uma menina, de 2 anos, que veio a óbito após vomitar um líquido rosa teria engolido uma pedra sanitária para banheiro. É o que aponta o inquérito do caso. Arietta-Grace Barnett morreu em junho de 2019, no condado de Hampshire, na Inglaterra. As informações são do jornal britânico Mirror.

De acordo com a mãe da criança, a menina começou a apresentar diarreia e a vomitar um líquido “rosa brilhante”, em 28 de junho do ano passado. A criança foi socorrida pela emergência e encaminhada para um hospital, de onde recebeu alta em 2 de julho .

No dia seguinte, ela retornou à unidade de saúde para uma consulta ambulatorial. No entanto, uma semana depois, a menina começou a sangrar e foi levada novamente ao Hospital Southampton General, onde teve uma parada cardíaca e veio a óbito.

De acordo com os legistas responsáveis pelo caso, a hipótese mais provável é que a criança tenha engolido uma pedra sanitária enquanto a mãe estava no andar de baixo da casa.

No entanto, não ficou claro o motivo do vômito da menina ser rosa, já que a pedra sanitária do banheiro era azul-esverdeado. Na época do acidente, a mãe da criança estava com o cabelo rosa, mas ela afirmou que a tinta utilizada não estava na casa.