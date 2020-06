Menina de 13 anos é morta a tiros por homens armados

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda-feira (22), uma garota de apenas 13 anos foi morta a tiros em Vila do Mar, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar local, a menina morava na região e não tinha envolvimento com crimes. Até o momento ninguém foi preso.

Moradores da comunidade relataram que um carro passou pelo local e homens armados atiraram contra a vítima. A polícia investiga a motivação do crime.

Segundo o portal G1, foi solicitado uma nota de esclarecimento à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter mais informações. Até o momento a secretaria não deu retorno.