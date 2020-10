Menina corta cabelo de todas suas bonecas para fazer peruca para tia com câncer

PUBLICIDADE

Sabendo que a tia Eliana Chichanoski enfrenta uma batalha contra o câncer de mama há alguns meses, a pequena Tayna Barros, de apenas 5 anos, cortou o cabelo de todas as bonecas Barbies e entregou para a tia dentro de um saquinho plástico.

Em meio aos remédios, quimioterapia e dias de cansaço, Eliana encontrou forças para continuar lutando no gesto da querida filha de sua amiga. “Eu chorei muito no momento. Dividi a história com a minha família e me senti muito amada. Me senti ainda mais na obrigação de ser forte, porque tinha muita gente lutando pra mim”, contou Eliana Chichanoski

Toda a surpresa feita pela pequena Tayna foi feita escondida da mãe. Após ser questionada, Tayna contou que cortou os cabelos das bonecas para doar para a tia Eliana.

“Ainda não tenho em mente o que eu vou fazer, mas vou fazer alguma coisa. Estava pensando em fazer uma tiara com o cabelo, mas não sei. A única coisa que sei que um gesto tão lindo quanto esse não pode ficar guardado em um saquinho“, disse a tia de Tanya.