Menina conta em carta que chorou ao ouvir mulher dizer que ‘não existe princesa preta’

A estudante Cinco dias depois ouvir de uma mulher dizer que “não existe princesa preta”, a pequena Ana Luísa Cardoso Silva, de 9 anos, escreveu uma carta para a mãe questionando o ocorrido.

“Mamãe, é verdade que não existe princesa preta? Eu fui brincar, a mulher falou. Fiquei triste e com medo de contar para você. Ela falou que não tinha princesa preta. Eu chorei, mamãe”, escreve a menina.

O caso aconteceu na tarde do dia 1º, enquanto brincava com outra criança no Parque Ipiranga, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A menina chamou outra garota para brincar de castelo e princesa. Foi quando, de acordo com Ana Luísa, que uma mulher loira, sentada num banco próximo à recreação, falou para ela que “não existe princesa preta”.

Ainda segundo a menina, um homem próximo ao local disse à mulher para não se dirigir às crianças dessa forma. foi quando a mulher se retirou de perto das crianças.

No texto, Ana afirma que ama a Elsa, personagem do filme Frozen. A criança deixou o bilhete em cima da cama para que a mãe, a humorista Luciana Cristina Cardoso, de 42 anos, pudesse ler.

“Notei que ela estava triste desde aquele dia, mas não quis me contar. Quando eu li a carta, chorei muito. Ela é criança e não entende ainda”, relata a mãe.

Luciana afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência pelo ato de racismo praticado contra a filha.