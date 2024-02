Membro do Comando Vermelho morre após troca de tiros com PMGO

Os suspeitos teriam disparado contra os policiais, que reagiram

Um membro vinculado à facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) perdeu a vida após um confronto armado com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás (PMGO) na Cidade Ocidental (GO), na última quinta-feira (1º/2).

A ação policial foi desencadeada após a equipe receber informações sobre uma possível ocorrência de disparos na rua, indicando um provável caso de tentativa de roubo envolvendo dois criminosos.

Diante dessas informações, os policiais intensificaram a vigilância na área e, durante as buscas, identificaram dois suspeitos a bordo de uma motocicleta. Ao avistarem a viatura da PM, os indivíduos tentaram empreender fuga.

Na sequência da troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido e, apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos, conforme informado pela PM. O segundo assaltante conseguiu escapar da cena.

A polícia posteriormente revelou que o criminoso alvejado possuía uma extensa ficha criminal e era associado ao Comando Vermelho.

Na revista ao local, foi apreendido um revólver calibre 38 contendo seis munições, além da motocicleta utilizada pela dupla, que apresentava indícios de adulteração.