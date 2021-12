Membro do Comando Vermelho é preso

Ele responde a homicídio, tráfico, associação criminosa, roubo, receptação, adulteração de placa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo

Um membro do comando vermelho foi preso neste sábado, 18. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu um mandato de prisão expedido pelo Judiciário do Estado do Ceará, de um homem de 25 anos.

O criminoso foi encontrado com uma pistola PT 380 e um carro com placas clonadas. O homem em questão é uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Município de Tianguá, Ceará. Ele responde a inúmeros processos por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo, receptação, adulteração de placa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.

Somente neste segundo semestre de 2021, o integrante do CV é investigado por envolvimento em quatro homicídios no Ceará, o homem estava se escondendo da polícia em Goiás.

Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará e localização do paradeiro do foragido pela Polícia Civil do Distrito Federal, a prisão foi feita. O homem foi levado à carceragem da PCDF onde aguardará transferência ao estado do Ceará.