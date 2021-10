Médicos retiram pregos e parafusos de estômago de paciente

Conforme a BBC, o procedimento cirúrgico foi um sucesso e o paciente se recupera no hospital

Na Lituânia, um homem deu entrada no hospital com fortes dores no abdômen, na última semana. Os médicos tiveram uma surpresa após checarem seu exame de radiografia.

Os médicos constataram que o estômago do paciente estava cheio de pregos metálicos. Alguns objetos mediam até 10 centímetros.

O paciente foi encaminhado para cirurgia que durou cerca de três horas. Durante o procedimento, os médicos retiraram muitos pregos e parafusos.

De acordo com o paciente, ele começou a ingerir os objetos depois de decidir parar de beber. Após um mês o homem começou a passar mal.

Conforme a BBC, o procedimento cirúrgico foi um sucesso e o homem se recupera no hospital.