Médico viu a mãe morrer pela covid-19: “Perdão por não conseguir te salvar”

“Pensei e acreditei como filho e médico que você iria sair e que iria se recuperar”, lamentou

O médico Samir Ribeiro, que trabalha na linha de frente no combate à covid-19 na Argentina, perdeu a mãe para a doença. A vítima é de Cuiabá-MT, estava internada em um hospital particular e não resistiu.

Na segunda-feira (22), Samir postou uma carta escrita à mão no dia da morte da mãe. Nela, o médico lamenta não ter conseguido evitar a perda. “Tentei. Difícil ver, lutar, ser médico e não conseguir ajudar a sua própria mãe. Antecipar passos, ser treinado. Salvei diversas vidas, até a do meu pai consegui, mas da minha mãe não consegui. Eu salvei mais de 300 pacientes com Covid-19”, afirma.

Junto com a carta, o médico publicou várias fotos da mãe com a família e de momentos deles juntos.

“Perdão mãe por não conseguir te salvar, tentei, tentei muito, infelizmente não tive voz. Foi uma tortura porque eu podia adiantar cada passo seu. Mãe tive a oportunidade de estar com você nos últimos momentos ainda saudável e no estágio gravíssimo. Pensei e acreditei como filho e médico que você iria sair e que iria se recuperar. Você se foi e é difícil pensar que você se foi. Você me pediu e sabia que o antibiótico estava mal, eu queria ter o poder para trocá-lo. Falhei mãe com você, falhei”, escreveu o médico na carta.