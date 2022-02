Médico registra extração de ‘cisto gigante’, no RJ

A paciente deu entrada no pronto-socorro do Hospital Armando Vidal se queixando de dores abdominais.

Uma paciente de 65 anos passou por um procedimento cirúrgico na última terça-feira (15) para a retirada de um “cisto gigante”, em São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro.

A paciente deu entrada no pronto-socorro do Hospital Armando Vidal se queixando de dores abdominais. Segundo informações, ela passou por uma tomografia que detectou a existência da massa de pelo menos 8kg no abdômen, fazendo com que precisasse ser internada imediatamente.

“Esses cistos geralmente são causados por tumores de ovário que vão crescendo e, no começo, são assintomáticos, sendo diagnosticados tardiamente”, disse o obstetra responsável pela operação, Marino Oliveira, ao UOL.

De acordo com o médico, é difícil que uma massa se desenvolva até esse tamanho, cerca de 40 centímetros, pesando entre 8 kg e 10 kg.

Segundo informações, a paciente se recupera sem sequelas e já teve alta médica. O material retirado do corpo da mulher vai passar por uma análise que identifique se era benigno ou maligno. Se for a segunda opção, a mulher deve passar por outros procedimentos de saúde.

As informações são do UOL.