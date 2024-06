Médico é suspeito de assediar mais de 50 pacientes em Anápolis

O Dr. João Paulo Ferreira Castro foi detido pela Polícia Civil, acusado de importunação e assédio sexual contra quatro estudantes de medicina em Anápolis, cidade localizada a 55 km de Goiânia. Segundo a delegada Isabella Joy, as investigações indicam que o médico pode ter assediado mais de 50 pessoas.

O Conselho Regional de Medicina (Cremego) afirmou que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos são rigorosamente investigadas e tramitam em sigilo, conforme estabelece o Código de Processo Ético-Profissional Médico.

Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do médico. A Polícia Civil divulgou a identidade do suspeito com o objetivo de encorajar possíveis novas vítimas e testemunhas a se manifestarem, contribuindo assim para a coleta de mais provas no inquérito.