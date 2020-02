Médico é preso por aplicar injeção abortiva na namorada

Um médico de 36 anos foi preso na tarde desta terça-feira (18), suspeito de aplicar uma injeção abortiva na namorada grávida, de 21 anos. O crime teria ocorrido em Ariquemes-RO na noite de segunda-feira (17). O homem deve ficar preso até a data da audiência de custódia.

Segundo depoimento da vítima, que está na 9ª semana de gestação, o caso ocorreu depois do casal sair de um motel e ir até a casa do médico. Após chegarem, o namorado lhe ofereceu uma massagem, quando teria amarrado as mãos da vítima com uma calcinha. Usando uma seringa, o homem teria aplicado uma substância na jovem. Segundo a vítima, houve luta corporal, mas o suspeito teria aplicado uma substancia em seu nariz que a fez desmaiar. Após acordar, a mulher observou sangramento nas partes íntimas, mas o homem se negou a levá-la ao hospital.