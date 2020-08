Médico é indiciado por crime de estupro contra criança de 10 anos

PUBLICIDADE

Um médico é indiciado pelo crime de estupro contra uma criança de 10 anos. De acordo com a Polícia Civil, foi instaurado um inquérito e expedido uma guia pericial para a criança. A vítima e as testemunhas do caso também foram ouvidas.

O caso ocorreu na cidade de Santa Inês, no sul da Bahia e a ocorrência foi registrada no dia 17 de agosto. Segundo o documento, o médico é autor do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos.

Após os precedimentos periciais e a tomada dos depoimentos, o médico foi interrogado pelas autoridades. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito já foi concluído e encaminhado para a Justiça, na quinta-feira (27), com o indiciamento do médico pelo crime de estupro.

O crime de estupro ao qual o acusado é suspeito está prescrito no artigo 217-A do Código Penal. De acordo com o texto, manter relação sexual ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos incorrerá na prática do crime de estupro, independente de ter agido com culpa ou dolo. A pena prevista é de oito a 15 anos de prisão.