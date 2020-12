Médico conta que intubou dois colegas vítimas da Covid-19

PUBLICIDADE

O médico Francismar Prestes Leal, de 51 anos, atua na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus e já intubou dois colegas, que morreram após serem contaminados pelo vírus. O profissional também chegou a ser diagnosticado com a doença e passou cinco dias internado.

Em entrevista ao G1, ele relatou que atua no cuidado de pacientes com a doença desde o primeiro caso registrado em Maringá, no norte do Paraná e lamentou o descaso da população com a pandemia.

“Não está sendo fácil lidar com uma doença infecciosa tão complexa e com a negação dela por parte da população. Estamos todos exaustos, fisicamente e mentalmente. Tenho medo de adoecer ou de morrer dessa doença que ainda não entendemos direito”, desabafou.

Francismar atua em UTIs de dois hospitais da cidade. No último dia 3 ele precisou ser internado, após ser diagnosticado com a Covid-19 e ter 30% do pulmão prejudicado pela doença.

A esposa do médico, que é enfermeira, também foi internada após também ser diagnosticada com a Covid-19. A mulher, de 38 anos, foi socorrida com 50% do pulmão comprometido e com diagnóstico de embolia pulmonar.

O casal recebeu alta na terça-feira (8) e se recupera em casa. Eles possuem quatro filhos e todos testaram positivo, mas apresentaram sintomas leves.

Francismar contou ainda que chegou a intubar dois colegas de profissão que também atuavam na linha de frente do combate ao coronavírus. De acordo com o médico, ambos vieram a óbito em decorrência de complicações geradas pela doença.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) registrou, até quarta-feira (9), 11.774 casos de profissionais de saúde contaminados com a Covid-19. Também foram contabilizadas 9.216 pessoas recuperadas e 136 mortes na categoria.