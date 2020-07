Médica que caiu do quinto andar está em estado grave e seu quadro é instável

PUBLICIDADE

O estado de saúde da médica de 27 anos que caiu do quinto andar de um prédio em Salvador nesta segunda-feira (20) é gravíssimo. Sattia Lorena Patrocínio Aleixo está internada no Hospital Geral do Estado (HGE) e apresenta fraturas na face, além dos membros superiores e bacia.

A mulher foi submetida a um procedimento de laparotomia e segue instável e em uso de drogas vasoativas.

Segundo informações, Sattia teria sido atirada da janela de um apartamento, do quinto andar, no condomínio Serra Mar, durante a madrugada. A polícia suspeita do companheiro da médica.