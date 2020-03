Médica é investigada por apresentar suposto soro da imunidade contra coronavírus

PUBLICIDADE 

Uma médica pós-graduada em nutrologia é investigada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Isabella Abdalla é suspeita de aplicar soro endovenoso em gestantes com o intuito de conter o coronavírus.

Nas redes sociais, Isabella postou um vídeo de mulheres recebendo a injeção com um coquetel de vitaminas e substâncias antioxidantes. No registro ela diz que as mulheres “vão ficar imunes ao corona”.

“Gente, essa turma minha de gestante está uma mais maravilhosa que a outra. Todo mundo tomando soro para imunidade, né? Ficar imune do corona”, afirmou mulher.

nas postagens, Isabela promete que o soro acaba com a Covid-19. A profissional conta que pretende expandir o negócio para quem não é paciente dela. Para o Cremesp, toda a atividade médica deve ser pautada pelo código de ética médica e a prática da profissional seria ilegal. A profissional tem quase 44 mil seguidores.

Após o caso ganhar repercussão, Isabella suspendeu a conta do Instagram, mas na noite de domingo (15) reativou o perfil para publicar esclarecimentos. A mulher nega que tenha afirmado que o soro cura, previne ou trata o Covid-19.

Segundo ela, o coquetel de vitaminas pode fortalecer o sistema imunológico e evitar o contágio do vírus. “Então, é através de uma melhora do sistema imune que você tenha mais saúde para poder, às vezes, combater melhor qualquer tipo de coisa. O intuito que eu quis dizer no vídeo foi esse”, explicou.

De acordo com a Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), a clínica geral cursou as aulas de pós-graduação em nutrologia, mas não concluiu o programa.