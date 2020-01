Mechas de cabelo são furtadas em salão de beleza

PUBLICIDADE 

Neste sábado (4), cerca de vinte mechas de cabelo, usadas para fazer mega hair, foram furtadas de um salão de beleza.

De acordo com a polícia, apenas os apliques foram levados do estabelecimento. Para invadir o local, os suspeitos arrombaram a porta dos fundos com uma enxada.

Ainda segundo a polícia, nenhum suspeito foi identificado ainda. O caso ocorreu em Ponta Grossa-PR.

A dona do estabelecimento disse à polícia que ficou apenas com três mechas de cabelo no salão. Duas ficaram caídas no chão, e a terceira estava com uma cliente.