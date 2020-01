Mecânico é preso suspeito de falsificar placa de carro em que Brasília aparece escrito com ‘z’ 

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso nesta quarta-feira (15), suspeito de falsificar a placa de um carro em que a cidade de Brasília aparece escrito com a letra ‘z’ e com acento na vogal errada.

O caso ocorreu em Iguaí-BA. O suspeito foi abordado na rua após policiais perceberem que a placa dianteira do carro em que ele pilotava tinha um erro de ortografia. Na placa estava escrito “Brazilía-DF”.

De acordo com a polícia, durante a abordagem, os policiais também perceberam que o número identificador do motor era diferente do que estava no documento do veículo.

A polícia informou que o mecânico tem uma oficina na cidade e era investigado pelos policiais por suspeita de adulteração de veículos. O suspeito contou em depoimento que comprou o carro na cidade de Vitória da Conquista-BA, por R$ 12 mil e também deu mais um outro veículo em troca.

O caso será investigado pela polícia. O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça.