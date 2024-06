Marido mata homem após desconfiar de traição

Waldik Paiva Barreto, de 54 anos, acusado de matar Marcos Cesar dos Santos, de 55, com um tiro de espingarda na cabeça, deixou uma carta explicando o crime antes de cometer suicídio em Cubatão, São Paulo. Barreto suspeitava que Santos estava envolvido em um relacionamento extraconjugal com sua esposa. Na carta, Waldik chamou Marcos de “talarico safado” e afirmou que, com ele, sua esposa não o trairia mais.

O crime ocorreu na esquina da Rua Padre Primo Maria Vieira com a Rua Santos, no Jardim São Francisco. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência de homicídio na rua e, em seguida, para um caso de suicídio em um apartamento próximo. A esposa de Waldik, de 48 anos, foi agredida por ele no imóvel antes dos eventos trágicos. Ela trabalha para uma empresa que presta serviços ao Fórum, onde Marcos também trabalhava, e negou qualquer envolvimento amoroso com ele.

No apartamento do casal, a Polícia Civil encontrou a carta escrita por Waldik, que detalhava a motivação do crime e incluía uma foto de Marcos.