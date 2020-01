Marido mata esposa e a empurra de carro em movimento em viaduto

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (7), um homem atirou na esposa e a jogou do carro em movimento em um viaduto. A mulher foi socorrida pelo Samu, mas teve morte cerebral. O homem tentou cometer suicídio durante a fuga, mas foi capturado pela polícia. O casal tem dois filhos.

De acordo com a Polícia Militar, o homem efetuou três disparos contra a vítima, a empurrou do veículo e, em seguida, atirou pela quarta vez na cabeça da mulher. O suspeito tentou fugir do local, mas a placa do automóvel foi identificada pela polícia.

Os agentes de segurança atiraram nos pneus do veículo. Na perseguição, o homem tentou suicídio com um tiro na boca e com cortes de tesoura na altura do pescoço. Ele foi capturado e encaminhado ao hospital.

Um revólver calibre 38 foi apreendido. O caso ocorreu em Fortaleza-CE.